دورات مجانية في التحول الرقمي للمتفوقين بـ«علوم سوهاج»

نظمت كلية العلوم بجامعة سوهاج، دورة تدريبية مجانية عن التحول الرقمي للطلاب المتفوقين من الفرقة الرابعة، وذلك بقاعة المعامل الافتراضية بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم، وذلك بحسب الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، الذي أكد أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تحفيز الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار في الاجتهاد والتفوق، بالإضافة إلى رفع كفاءتهم المهارية في الحاسب الآلي، وتحفيزا لأقرانهم على الاجتهاد للاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الكلية لطلابها المتفوقين.

التحول الرقمي شرط للحصول على الشهادات المتقدمة

وأشار الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم بجامعة سوهاج، إلى أن التحول الرقمي أصبح شرطاً أساسياً للحصول على الشهادات المتقدمة في مختلف المجالات، حيث يجب على طلاب الدكتوراه والماجستير والدبلوم أن يحصلوا على شهادة التحول الرقمي، حتى يتمكنوا من الحصول على شهاداتهم الرسمية، موضحا أن دورات التحول الرقمي تنقسم إلى 7 برامج أساسية، بالإضافة لبرنامجين يمكن للمتقدم أن يقوم باختيارهما، حيث يجب على الطالب أن ينجح في الاختبارات الخاصة بهذه البرامج، وذلك حتى يتمكن من الحصول على شهادة التحول الرقمي.

أساتذة بجامعة سوهاج يشاركون في التدريب

الجدير بالذكر أنه حضر التدريب كلا من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور زكريا عطية وكيل كلية العلوم بجامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبدالحكيم أستاذ مساعد بقسم الفيزياء، وقام بتدريب الطلاب الدكتور كمال طلب مدرس بقسم الفيزياء، والدكتور محمود هارون وأحمد رفعت المعيدين بقسم الفيزياء.