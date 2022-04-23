حملة نظافة ليلية ورفع 60 طن مخلفات صلبة بدار السلام في سوهاج

شنت الوحدة المحلية لقرية أولاد يحيى بحري بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، برئاسة عماد إبراهيم حملة نظافة ليلية، ورفع غرف تجميع القمامة، إذ جرى رفع 60 طن مخلفات وقمامة.

حملات مكثفة للنظافة وتمهيد الطرق بشوارع دار السلام

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل، وتمهيد الطرق، كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بسوهاج، برئاسة محمد السيد عوض حملات النظافة اليومية، ورفع كفاءة مستوى النظافة، وتمهيد الطرق بشوارع المدينة.

تكثيف حملات النظافة بمركز دار السلام واستخدام معدات المركز بالحملات

أوضح رئيس مركز ومدينة دار السلام، أنه جرى تكثيف حملات النظافة، وتمهيد الشوارع والطرق بعدد من شوارع المدينة، باستخدام معدات الوحدة المحلية، لافتا إلى استمرار تلك الحملات بشكل يومى بالمدينة والقرى من أجل رفع كفاءة مستوى النظافة والطرق وظهور الشوارع بمستوى لائق.

توفير 3 آلاف رغيف خبز مجاني بطهطا

وعلى جانب آخر، في إطار العمل على توفير كميات كبيرة من الخبز التمويني المدعم مجانا بمدينة طهطا، بالتنسيق مع مسؤولى التموين، استقبل عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمكتبه، محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، ومحمد السيد عبده مدير إدارة تموين طهطا.

الخبر مجاني بالبطاقة التموينية

وأسفر اللقاء، عن توفير كميات كبيرة من الخبز التمويني المدعم (3000 رغيف يوميا)، بمقر معرض أهلا بمنطقة الشيخ نصير.