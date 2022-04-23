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مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان في سوهاج

كتب:

شيماء دراز
03:18 ص | السبت 23 أبريل 2022
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الوقت الراهن عن موعد الإفطار وأذان المغرب يوم 22 رمضان بمحافظة سوهاج.

وبحسب إمساكية شهر رمضان 1443 هجريا، المعلنة من هيئة المساحة المصرية، فإن التوقيت بمحافظة سوهاج لأذان المغرب سيرفع في تمام الساعة 6:22 دقيقة مساء. 

مواقيت الصلاة اليوم 22 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:53  صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:24 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:22 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:41  مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:34 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:34صباحا.

مواقيت الصلاة اليوم 22 رمضان بمدينة جرجا

- صلاة الفجر الساعة 3:5 صباحًا.

- الشروق الساعة 5:23 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:51 صباحًا.

- صلاة العَصر الساعة 3:22 مساءً.

- صلاة المَغرب الساعة 6:20 مساءً.

- صلاة العِشاء في الساعة 7:38  مساءً

- الإمساك صباحا في الساعة 3:34 صباحا.

- السحور في الساعة 1:34 صباحا.

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