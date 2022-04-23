درجات الحرارة اليوم 22 رمضان في محافظة سوهاج.. حار نهارا

تشهد محافظة سوهاج اليوم السبت 22 رمضان طقس حار نهارا، إذ يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، إذ تسجل 32 درجة مئوية للعظمى، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا، إذ تسجل 17 درجة مئوية للصغرى.

طقس حار نهارا

فيما يسود طقس حار نهارا على شمال البلاد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد بينما تظل مائلة للبرودة ليلا خاصة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد بعض اللمناطق في سوهاج نشاط رياح على مناطق متفرقة مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة من النهار مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة على جنوب الصعيد

وتسجل درجات الحرارة فى جنوب الصعيد، اليوم السبت، 22 رمضان 38 درجة مئوية للعظمى و23 درجة مئوية للصغرى فى طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا فى طقس مشابه لطقس محافظة سوهاج اليوم.

درجات الحرارة على شمال الصعيد اليوم

بينما تبلغ درجة الحرارة العظمى لشمال الصعيد 32 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية فى طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، ويستمر هذا الطقس مع ارتفاع درجة الحرارة حتى الخميس المقبل على شمال وجنوب الصعيد.

ارتفاع الموج في البحر الأحمر والأبيض المتوسط

فيما يصل ارتفاع موج البحر الأحمر إلى 1.5 متر إلى 2.5 متر ويشهد حركة رياح شمالية غربية.

بينما البحر الأبيض المتوسط يصل ارتفاع الموج به إلى 1 متر حتى 1.5 متر ويشهد حركة رياح شمالية شرقية وشمالية غربية.