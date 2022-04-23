عقد اختبارات القدرات لطلاب الدمج بكلية التربية النوعية في سوهاج

عقدت كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج اختبارات القدرات لطلاب الدمج من الحاصلين على الدبلومات الفنيةحيث تفقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج،

رئيس جامعة سوهاج يتفقد إختبارات القدرات لطلاب الدمج بكلية التربية النوعية

اختبارات القدرات التي تجريها كلية التربية النوعية لطلاب الدمج من الحاصلين على الدبلوم الفني نظام الثلاث سنوات عام ٢٠٢١م، وذلك بمقر الجامعة القديم،.

لجنة إختبار القدرات بكلية التربية النوعية بجامعة سوهاج

يرافقه الدكتورة زينب محمود الشريف الأستاذ بالكلية ورئيس لجنة اختبار الرسم والتصوير، والدكتور وجدي رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ورئيس لجنة اختبار التصميم، وأعضاء اللجنتين الدكتور محمد السيد كامل، والدكتور محمد عدلي محمد بجامعة جنوب الوادي، و الدكتورة إيمان عبدالله، بجامعة أسيوط، والدكتورة نهلة محمد بجامعة سوهاج .

الجامعة تسعى لتحقيق تكافئ الفرص بين الطلاب

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تسعي جاهدة لتوفير الفرص التعليمية المتكافئة للطلاب ذوي الإعاقة أسوة بزملائهم الاصحاء، مضيفاً أنه تم إجراء اختبارات القدرات، لطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، ونجح منهم ١٠ طلاب للالتحاق بالدراسة بكلية التربية النوعية بقسمي التربية الفنية والموسيقية.

وأوضحت الدكتورة زينب محمود، أن إدارة الجامعة اتخذت عدة إجراءات لضمان بيئة تعليمية ملائمة للطلاب ذوي الإعاقة لإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بأقسام الكلية، حيث سيتم دمجهم مع باقي الطلاب في نفس قاعات الدراسة، بالإضافة إلى توفير كافة التجهيزات التعليمية المناسبة لكل طالب حسب نوع إعاقته، وذلك لتحقيق أعلى مستوى تعليمي لهم، ليكونوا أفراد فاعلين بالمجتمع.