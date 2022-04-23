«الثروة السمكية» تلقي 47 مليون زريعة في مياه النيل

وجَّه الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بتنفيذ خطة تنمية المسطحات المائية بوادي الريان بمحافظة الفيوم والمقدرة بخمسة ملايين ومائتين وخمسين ألف وحدة زريعة من أنواع مختلفة، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في زيادة المخزون السمكي في البحيرة من الأسماك عالية القيمة الغذائية كما يؤدي أيضا لخفض الأسعار حينما تزداد كميات الأسماك المعروضة من البحيرات المائية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تطوير وتنمية البحيرات والمسطحات المائية ونهر النيل بإمدادهم بالزريعة اللازمة من محطات التحضين ومفرخات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاج السمكي من المصادر الطبيعية وزيادة المخزون السمكي.

مليون وحدة زريعة بالفيوم في المرحلة الأولى

وقال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنمية المسطحات المائية بوادي الريان بالفيوم بإلقاء مليون وحدة زريعة طوبارة من محطة التحضين أبو الشقاف التابعة للهيئة ومحطة تحضين بركة أكياد، مؤكداً أنه جارٍ استكمال خطة تنمية البحيرات والمسطحات المائية ونهر النيل لعام 2021/2022 بإلقاء 47 مليون وحدة زريعة من البلطى النيلى ومبروك الحشائش ومبروك الفضى، وذلك فى حضور ممثلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وجمعيات الصيد وحمدي جودة رئيس مجلس إدارة جمعية الريان والمهندس صبري وحش مدير محطة بركة اكياد والمهندس أحمد التايه والمهندسة كريمة مراد رئيس قسم المفرخات والزريعة.

المشروع يهدف لتطهير حوض الميناء

أكد مصيلحي أنه في سياق آخر سلمت «الهيئة» موقع ميناء الصيد بالمعدية بمحافظة البحيرة لبدء أعمال التكريك والتطهير وذلك بحضور لجنة فنية متخصصة من المختصين بالديوان العام والمنطقة الغربية ومنطقة البحيرة بالثروة السمكية، حيث يهدف المشروع لتطهير وتكريك وتعميق حوض الميناء للمساعدة فى حرية وسلامة سفن الصيد العاملة بالميناء الأمر الذي يساهم في التيسير على المزارعين .