الجمهورية الجديدة| سحارات سرابيوم.. مسار تنمية سيناء بزراعة 100 ألف فدان

على مدار أكثر من 3 سنوات وتزامنًا مع حفر قناة السويس الجديدة، قرّرت الدولة النظر إلى الاستثمار وتنمية سيناء ونقل المياه إليها بشكلٍ كبير؛ لاستخدامها في الزراعة، وزيادة الرقعة الزراعية في شرق القناة.

الأزمة خلقت الحل

ومع بداية القرن الحالي، تزايدت شكوى المزارعين شرق قناة السويس من قلة المياه بشكل دائم في الترع، ما أثر على المحاصيل وانخفاض الإنتاج بشكل سنوي، وفي الوقت نفسه يعاني بعض المزارعين في غرب القناة من ارتفاع منسوب رشح التربة بسبب مياه الصرف الزراعي.

ومن هنا قررت الدولة الاستعانة بمياه الصرف الزراعي بإعادة معالجتها وضخها إلى شرق القناة؛ للاستفادة منها في ري واستثمار ما يقرب من 100 ألف فدان في سيناء.

تفاصيل المشروع

وبحسب الموقع الرسمي لخريطة المشروعات القومية، فإنّ طول سحارة سرابيوم يبلغ 400 متر، ويهدف إلى نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة، وتوفير مياه الري من ترعة سيناء، وتأمين وصولها من أسفل القناة الجديدة إلى المزارعين في منطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء.

وتساعد السحارة الجديدة على ري من 70 إلى 100 ألف فدان، وتستهدف نقل مليون و200 ألف متر مكعب من مياه مصرف المحسمة يوميًا إلى شرق القناة، ويوفر المشروع مياه الري والشرب لسيناء في نطاق شرق البحيرات وشرق قناة السويس، علاوة على معالجة مشكلة نقص المياه بشرق قناة السويس.

وقال المهندس أحمد سعد زغلول، رئيس قطاع سيناء مشروعات سحارات سرابيوم والمحسمة، إنّ المشروع يهدف إلى نقل مياه الصرف الزراعي التي كان يتم إلقاؤها في بحيرة التمساح، بواقع مليون متر مكعب يومياً، بعد معالجتها جزئياً- من غرب القناة إلى شرقها، وليس نقل مياه النيل.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأنّ المشروع وصلت تكلفته إلى نحو 175 مليون جنيه تقريبا، ويضم 4 بيارات ضخمة لاستقبال وضخ المياه إلى سيناء، مشيرًا إلى أنّ عمق البيارة الواحدة يبلغ نحو 60 مترًا، وقطرها الداخلي 18 مترًا، مع 4 أنفاق أفقية، ويبلغ طول النفق الواحد 420 مترًا، محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق 4 أمتار، وعمقه 54 مترًا تحت منسوب سطح المياه.

استصلاح 100 فدان

ويستهدف المشروع توفير المياه لاستصلاح 70 ألف فدان في سيناء، والاستفادة منها في زيادة المساحات المستصلحة إلى 100 ألف فدان كمرحلة ثانية، من إجمالي مساحات المشروع، البالغة 420 ألف فدان، وحل أزمة مياه الري بقرى الأبطال والتقدم والسلام بشرق القناة.

وانتهي العمل في المشروع خلال عام 2018، وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع؛ للمساهمة في إقامة العديد من المشروعات الاقتصادية على محور قناة السويس الجديدة، وتوصيل المياه للأهالي بمشروع قرية الأمل بمنطقة شرق البحيرات، وهو عبارة عن إنشاء سحارة أسفل القناة الجديدة لتنقل مياه النيل لسيناء، وتُعد أكبر مشروع مائي ينفذ في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمر أسفل قناة السويس الجديدة.