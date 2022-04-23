«الصحة» تكشف عدد المواطنين المحصنين بالكامل من كورونا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عدد المواطنين المحصنين بالكامل بلقاح كورونا.

وقال عبد الغفار في تصريحات خاصة إلى «الوطن» إن عدد المواطنين المحصنين بالكامل وصل إلى 34.037.986، معلنا استمرار حملة «طرق الأبواب» بعد عيد الفطر المبارك والتي ساهمت كثيرا في التوسع في عملية التطعيمات في بعض المحافظات.

تطعيم المستهدف من المواطنين

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاحات كورونا من الوارد أن تكون سنوية لذلك الدولة تسعى إلى الوصول إلى المستهدف من التطعيم، فلقد وصلنا إلى 65% من المستهدف من الفئة العمرية فوق الـ65 عامًا، أما فيما يتعلق بالفئة العمرية تحت الـ18 عامًا وصلنا إلى 70% من المستهدف، مؤكدا على دور لقاحات كورونا في ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي.

انخفاض أعداد إصابات كورونا

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد انخفاضًا في أعداد إصابات فيروس كورونا، ولا صحة لدخول مصر الموجة السادسة لفيروس كورونا بعد العيد مباشرة، قائلًا: «نشهد انخفاضًا في معدل الوفيات، وهو دليل على إعادة تصنيف الفيروس وجعله مرض متوطن والتعامل معه بالشكل الذي نتعامل به مع نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية».

وكشف عبد الغفار عن أن معدلات الشفاء وصلت إلى 89%، وهو أعلى معدل شفاء تم تسجيله منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، فبلغ متوسط المتعافين من فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي 100 متعاف يوميًا.

وفى سياق متصل طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.