محافظ القاهرة يشارك في احتفالية الكنيسة الإنجيلية بـ عيد القيامة

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ومشاركة يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة وقيادات الطائفة.

محافظ القاهرة يهنئ المسيحيين بعيد القيامة

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد، مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، مؤكدًا المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.

شهد الإحتفال الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة، وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين والحاليين والكتاب والإعلاميين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تكثيف حملات النظافة في محيط الكنائس

وكان محافظ القاهرة، أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة، كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

وشدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.