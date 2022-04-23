مصرع سيدة وإصابة 9 بينهم 5 أطفال في انقلاب سيارة «فان» بالسويس

شهد طريق جنيفة في محافظة السويس حادثاً مروعاً قبل قليل، أسفر عن مصرع سيدة، وإصابة 9 آخرين، بينهم 5 أطفال، نتيجة انقلاب سيارة «فان» على الطريق المتجه إلى القاهرة، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف تولت نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، كما تم التحفظ على جثمان المتوفية في ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة.

بلاغ من سائقي السيارات بحادث طريق السويس

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمحافظة السويس بلاغاً اليوم السبت، من قائدي السيارات المارة على طريق جنيفة بمحافظة السويس، يفيد بانقلاب سيارة لنقل الركاب «فان»، على مسافة 10 كيلومترات من مدينة السويس، باتجاه القاهرة، بالقرب من محطة تموين السيارات الكائنة على الطريق، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

10 سيارات إسعاف لنقل المصابين وجثة المتوفية

ووجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير إدارة مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بالدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وذلك لتقديم الإسعافات والتأمين الطبي اللازم للحالات المحتاجة لذلك في موقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بنفس المستشفى.

قوة من إدارة تأمين الطرق لمعاينة الحادث

وفور وقوع الحادث، انتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لإجراء المعاينة اللازمة، التي أظهرت أن الحادث عبارة عن انقلاب سيارة «ميكروباص»، محملة بالركاب، تحمل لوحات معدنية رقم (ط ج ب 2826)، وتبين أن الحادث بسبب السرعة الزائدة، وعدم تقدير المسافات.

أسماء المصابين في حادث طريق جنيفة

وكشف مصدر طبي بمستشفى السويس العام أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 9 مصابين، بينهم 5 أطفال، في حادث انقلاب سيارة على طريق جنيفة، مشيراً إلى أن الحادث أسفر عن مصرع سيدة، وإصابة 9 آخرين، تلقوا التأمين الطبي بموقع الحادث داخل سيارات الإسعاف، وأضاف أن 2 من المصابين رفضا الانتقال للمستشفى، ولفت المصدر إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وتتراوح إصاباتهم بين كدمات وسحجات وجروح سطحية.

وشملت قائمة المصابين كلاً من: «وليد محمد عساف»، 30 سنة، وطفلتيه «علياء»، 5 سنوات، و«عائشة»، 3 سنوات، و«حمدية جابر عابدين»، 32 سنة، و«حسن ناصر عبد الجليل»، 25 سنة، وأطفاله الثلاثة «سما»، 11 سنة، و«محمد»، 10 سنوات، و«شمس»، 3 سنوات، بينما توفيت «عطيات جابر عابدين»، 33 سنة، في موقع الحادث.