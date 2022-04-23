شيخ الأزهر: أسباب العلم البشري هي الحس والعقل والخبر المعصوم

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن هناك فارقا مهما بين علم الله وعلم العبد، حيث إن الأخير يسمونه بالعلم المكتسب والذي يجري اكتسابه عن طريق المصادر: «ولذلك ميصحش أقول مصادر علم الله، إنما أقول مصادر علم الإنسان كالحواس أو العقل والخبر المعصوم عند الإلهيين».

الطيب: كثيرا ما يشيع بين الشباب بأن الحواس هي المصدر الوحيد للمعرفة

وأضاف «الطيب» خلال حواره ببرنامجه «حديث الإمام الطيب»، ويقدمه الإعلامي رضا مصطفى، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن كثيرا ما يشيع بين الشباب بأن الحواس هي المصدر الوحيد الذي يمول الإنسان بالمعرفة، «هو مصدر نعترف بيه، ولكن أسباب العلم البشري ثلاث وهو الحس السليم والعقل والوحي أو الخبر المعصوم».

الخبر المعصوم يوازي في يقينيته المصدر الحسي

وأوضح شيخ الأزهر أن المؤمنون يقولون بأن الخبر المعصوم والخاص بالوحي يوازي في يقينيته وصدقه صدق المصدر الحسي وصدق المصدر العقلي، «الدليل على أن هذا الخبر يقيني هو بالنسبة للقرآن التواتر، والدليل هو أن القرآن قد وصلنا عن طريق التواتر بعدما نقله المأت والألاف طبقة من طبقة حتى وصل إلينا».

وتابع: «حظ العبد من اسمه هو إذا علم العبد بأن الله سبحانه وتعالي يعلم كل شئ على ما كان وما سيكون فيجب أن يفوض الأمر لله سبحانه وتعالي، لأن ما سبق في علمه لن يتغير ولن يتبدل، وإذا علم الإنسان هذا اطمئن وكان لجوئه لله بسحانه وتعالي دائما على هذا الباب».