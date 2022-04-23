شيخ الأزهر: الجامعات أنشئت من أجل اكتشاف الكون ودراسة مخلوقات الله

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن أسماء الله الحسنى بها الكثير من الصفات والتي تعتبر هي عين الذات الإلهية، بحيث أن العقل لا يستطيع أن يتصور فصلا بينهما، كما وأن إثبات صفات متعددة لله سبحانه وتعالى قد يشوشر على وحدة الذات، موضحا في الوقت ذاته أن الجامعات أنشئت من أجل اكتشاف الكون ودراسة مخلوقات الله.

الطيب: لولا العلم لما ثبت لله بأنه عالم

وأضاف «الطيب» خلال حواره ببرنامجه «حديث الإمام الطيب»، ويقدمه الإعلامي رضا مصطفى، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الله سبحانه وتعالى عالم بصفة اسمها العلم، وفي الحوادث فإن هذه الصفة لهي السبب والمبرر لصفة عالم، ولولا العلم لما ثبت له بأنه عالم، لافتا إلى أنه ولولا أن له صفة اسمها القدرة لما صح تسميته بقادر.

وأوضح شيخ الأزهر الشريف أن كل الموجودات العلوية والسفلية والتي خلقها الله فقد أنشئت بسببها جامعات وكليات مختلفة ومتعددة من أجل المعرفة والبحث في الفلك أو الطب أو علوم البحار والجيولوجيا، «كل الجامعات الآن متخصصة وكل كلية متخصصة في اكتشاف ما في هذا الجزء من حكمة وعلم ودقة وصنع معجز ولم تصل للمنتهى».

وتابع: «هناك دليل عقلي على ثبوت صفة العلم لله سبحانه وتعالى على كونه عالم، ويجب أن يكون في الصانع من العلم قدر ما في المصنوع على الأقل، وإذا كان هناك مصنوع وجدنا فيه أوجه أو مظاهر علم فالعقل يتحدث بأن من عمل هذا لديه حد أدنى من العلم لما يساوي دقة هذا الصنع، وإلا سنكون أمام شيء وجد لا موجد له، والعقل يقول إنه لا يمكن».