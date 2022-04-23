«مصر الحلوة».. مشايخ الأزهر داخل الكنيسة لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

في مشهد مبهج يجسد وحدة المصريين، احتفلت الطائفة الإنجيلية اليوم بعيد القيامة المجيد، وذلك من الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وترأس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر قداس الصلاة، ووجه الشكر إلى الرئيس السيسي وشيخ الأزهر والحضور، وهنّأ رئيس الطائفة الإنجيلية بعيدي القيامة والأضحى.

الأزهر يهنئ الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

وشهد الاحتفال بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، حضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، ومنسق بيت العائلة موفد عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

الإفتاء تهنئ الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

وتواجد الدكتور عمرو الورداني، مستشار مفتي الجمهورية، وكبير أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نائب عن الدكتور شوقي علام، لتقديم التهنئة للطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد القيامة المجيد.

العيش المشترك بين المصرين

وقال الدكتور عمرو الورداني لـ«الوطن»، إن دار الإفتاء المصرية موجودة اليوم في الكنيسة لحضور احتفالات عيد القيامة، وتقديم صورة للعيش المشترك بين جموع الشعب المصري، ودائمًا تكون دار الإفتاء موجودة في كل الاحتفالات والفاعليات، وذلك لأن العيش المشترك يكون في جميع الاحتفالات، وتابع: «دائمًا ما نكون مع بعض لكي نثبت أن المجتمع المصري مجتمع واحد وقوي ومتنوع.

مظهر شاهين يهنئ الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

وحضر احتفال الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة الدكتور مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، الذي أكد لـ«الوطن»، أنه جاء ليهنئ الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد.

وتابع: «انتهز الفرصة لأهنئ الشعب المصري كله واهنئ الدكتور أندريه زكي والطائفة الإنجيلية، والأقباط في مصر والعالم العربي والعالم كله بهذه المناسبة».

وأضاف إمام وخطيب مسجد عمر مكرم: «أن الله تعالى أمر المسلين بالبر فقال تعالى: أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، وأقل ما يقدم أن نهنئ بعضًا بهذه المناسبات، وأن يهنئ المسلمين والأقباط بعضهم بهذه المناسبات».

الشعب المصري شعب واحد

وأشار مظهر شاهين، إلي أن تهنئة المصريين بعضهم تؤكد على أن الشعب المصري شعب واحد، وتحت راية واحدة، وتحت قيادة سياسية واحدة، وفي دولة واحدة لها جيش واحد، وهذا الحضور من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الرد على من يحرمون تهنئة الأقباط، فهذا ردًا عليهم بأن المصريين صف واحد.

الوحدة الوطنية القلبية

من جانبه، أكد القس كمال رشدي حكيم، رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية بمصر، أن اليوم نرى مصر التي نحبها في كل لحظة في كل لحظة يعيشها المصريون مع بعضهم بروح الأخوة والمحبة والوحدة الوطنية القلبية، ولا بد من تقديم تحية شكر وتقدير لكل من حضر لتقديم التهنئة، وتابع: «أهنئ المسلمين بقرب حلول عيد الفطر المبارك».

الكنيسة تشيد بحضور علماء الدين باحتفالات عيد القيامة

وأضاف رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية بمصر لـ«الوطن»، أن مشاركة الأخوة الأحباب من الأزهر والأوقاف والإفتاء وعلماء الدين تدل على أن هذا البلد آمن مستقر، ولا فرق بين دين ودين، فالجميع أخوة في الإنسانية، وتجمعنا الخيرة والأخوة والمودة والرحمة، وهذا ما ظهر اليوم من مشاركة كل الأحباء في احتفالات عيد القيامة اليوم.