مصدر حكومي: 20 ألف حاج مصري يؤدون الفريضة العام الجاري

كشف مصدر حكومي، عن أن عدد تأشيرات الحج التي ستحصل عليها مصر هذا العام، تبلغ نحو 20 ألف تأشيرة، سيجري توزيعها على الجهات المنظمة للحج، وهي وزارات السياحة التي تنظم الحج السياحي، والداخلية التي تنظم حج القرعة، والتضامن التي تنظم حج الجمعيات الأهلية.

حصة الحج السياحي أكثر من 9 آلاف تأشيرة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن حصة وزارة السياحة والآثار، من تأشيرات الحج لهذا العام ستبلغ أكثر من 9 آلاف تأشيرة، وحصة وزارة التضامن الاجتماعي، نحو 3 آلاف تأشيرة، وحصة وزارة الداخلية أكثر من 5 آلاف تأشيرة، فيما سيجري تخصيص نحو 2000 تأشيرة للهيئات والجهات الحكومية المختلفة.

فتح باب التقدم لحج القرعة الأسبوع الجاري

وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية، التي تنظم حج القرعة، ستفتح الأسبوع الجاري، باب التقدم للحج، لافتا إلى أنه جرى البدء في توزيع استمارات التقدم للحج على أقسام الشرطة المختلفة حتى يتسنى للمواطنين التقدم للحصول على تاشيرة حج، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستبدأ غدا الأحد، في تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار، تعكف حاليا على إعلان ضوابط الحج السياحي لهذا العام، وإعلان فتح باب التقدم خلال أسبوعين.

ضوابط الحصول على تأشيرة الحج

وأشار المصدر إلى أنه لن يسمح لمن هم فوق 65 عاما بالتقدم لأداء الحج هذا العام، كما لن يسمح لمن أدى الفريضة قبل ذلك بالتقدم، لافتا إلى أنه مسموح لكل مواطن راغب في أداء الحج، التقديم في جهة واحدة فقط من الجهات الثلاث المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج هذا العام.

وأشار المصدر إلى أن المصريين لم يؤدوا فريضة الحج خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، وقصر المملكة العربية السعودية أداء الفريضة خلالهما على أعداد رمزية من المواطنين السعوديين والمقيمين بها، لافتا إلى أن أعداد الحجاج المصريين لهذا العام يعتبر جيدا، بالنظر للظروف الصحية وعدم القضاء بنسبة 100% على جائحة فيروس كورونا، محليا وعالميا، إضافة إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية دول العالم جراء الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، أعلنت أن عدد من سيؤدون حج هذا العام يبلغ نحو مليون حاج، من حجاج الخارج والداخل السعودي.