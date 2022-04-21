«حياة كريمة» يسدد ديون بائع متجول.. مثال وقدوة لكل واحد فينا بشهامته

أهدى برنامج «حياة كريمة»، الذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، مظروفا به 500 جنيه من البرنامج لأحد الباعة الجائلين، الذي قال إنه يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 43 عاما، لافتا إلى أنه يسترزق منها اليوم بيومه.

الالتزامات دي لما أجهر بيها ربنا هيحاسبني

وأضاف البائع المتجول، خلال تصريحات لبرنامج «حياة كريمة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، «مايمنعش أن فيه التزامات بس الالتزامات دي لما أجهر بيها ربنا هيحاسبني».

ورفض البائع المتجول الحصول على هدية البرنامج، قائلا: «ممكن يكون فيه حد محتاجها أكتر مني»، وفي النهاية وافق على الحصول عليها، قائلا لمقدم البرنامج، «ربنا يراضيك بيها».

وظهرت إحدى الفتيات التي طلبت منه بيع منتجاتها بجواره، فوافق على الفور، وحكت له قصتها وأنها تضطر للبيع لجني الأموال فهي يتيمة وترغب في إدخار مصروفات الجامعة، فأعطاها 200 جنيه، ما يدل على شهامة الرجل ومثال للقدوة.

تسديد مديونيات البائع المتجول

كما قدم البرنامج هدية أخرى للبائع المتجول عبارة عن أموال لتسديد مديونياته، وعلت الفرحة على وجهه مقدما الشكر للبرنامج والقائمين عليه، وقدم مقدم البرنامج له ميدالية حياة كريمة ليكون ضمن أبطال البرنامج.