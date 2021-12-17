بطل «همام في أمستردام» بعد تجاهل السقا وهنيدي له: أنا زي محمد صلاح بس في هولندا

علّق الفنان صبري سعد، الذي شارك في بطولة فيلم «همام في أمستردام»، على تجاهل النجمين أحمد السقا ومحمد هنيدي له، خلال حديثهما عن الفيلم الذي أنتج قبل 22 عاما، خلال برنامج «هنيدي شو»، المذاع على شاشة «المحور»، قائلًا: «أنا بتابع برنامج هنيدي من شهر، لما لقيته بيتكلم عن ذكريات أفلامه المختلفة، بقيت مستني الحلقة اللي هيتكلم فيها عن فيلم همام، وتوقعت إنهم هيكلموني، مش بقول هيجيبوني مصر ويكلفوا نفسهم تذاكر وإقامة، بس على الأقل كان ممكن يتواصلوا معايا، ورغم كدا قلت مش مشكلة، هستنى وأسمع الحلقة أكيد هيتكلموا عني».

خيبة أمل تصيب صبري سعد بعد تجاهله

وأعرب «سعد» في حديثه مع «الوطن»، عبر ZOOM، من هولندا، عن خيبة أمله مما حدث، موضحًا: «لقيتهم جايبين سيرة كل الناس اللي اشتغلت في الفيلم، من أكبر واحد لأصغر واحد، إلا أنا، مش بس كدا ده أنا لاحظت أنهم بيحاولوا بجهد كبير أنهم مايفتكرونيش، وعشان كدا استغربت جدًا».

وتساءل الفنان: «إزاي ما تفتكرش واحد قام بالمجهود ده كله في الفيلم، وواحد علم مع الناس، الحمد لله، رغم أني ماكنتش متوقع كل ده، أنا كنت بحاول أعمل شغلي بضمير بس والناس حبت شخصيتي، وأنا حبيت أن الناس حبيتها، الفيلم من 22 سنة دلوقتي، ولسه مستغرب أن الناس بتشوف الفيلم وعاجبها شخصيتي».

صبري سعد: «شغال في هولندا ممثل مسرح وتليفزيون وسينما»

وكشف أنه لم يبتعد عن الفن كما يظن الكثيرون في مصر، بعدما شارك في بطولة فيلم «همام في أمستردام»، موضحًا أنه شارك في بطولة عدد من الأعمال الدرامية والسنيمائية والمسرحية بهولندا، ممازحًا: «أنا زي محمد صلاح كدا، بس في هولندا، مش في إنجلترا».

وأشار الفنان إلى أن بدايته الفنية جاءت بالأساس من هولندا، الذي درس فيها بمعهد الفنون المسرحية الخاص بهولندا، وبعد تخرجه بدأ حياته العملية كممثل مسرحي وسينمائي وتليفزيوني في هولندا.

صبري سعد يكشف كواليس انضمامه لفريق عمل «همام في أمستردام»

وعن كواليس مشاركته في بطولة فيلم «همام في أمستردام»، أوضح أن عددا من صناع الفيلم تواصلوا معه وأخبروه أنهم يبحثون عن مخرج مساعد في هولندا لتصوير هذا الفيلم، كما عرضوا عليه تقديم أحد الأدوار الرئيسية بالفيلم بعدما شاهدوا صوره، وهم يبحثون عن بعض الممثلين الهولندين الذين يجسدون بعض الشخصيات الفرعية بالفيلم.

وتابع: «كنت متحمس جدًا لهذا الفيلم، لأني هشتغل فيه حاجة جديدة بالنسبة لمشواري، وهجرب فيه حاجة جديدة، وكمان الفيلم من بطولة محمد هنيدي، إضافة لأن القصة كمان عجبتني جدًا لما قرأتها».