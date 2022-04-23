مسلسل يوتيرن الحلقة 22.. ريهام حجاج تخطط للانتقام من كريم قاسم

بدأت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 22، بمواجهة بين ريهام حجاج «يارا» وبنت خالتها، بعد ما اتهمتها بسرقة الخاتم، لينتهي الحوار بينهما بمشادة كلامية، ودخلت «يارا» لتفتش في غرفتها لتتفاجأ بوجود ملابس وشنط أخرى قد سرقتها منها.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 22

وفي أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 22، بدأت خطة ريهام حجاج وعبير صبري للانتقام من كريم قاسم «خالد» بعد أن نصب عليهما، وذهبت عبير صبري إلى مكتب أيمن القيسوني «يوسف» زوج يارا، وأقنعته بأن زوجته لم تخنه، وأنها خطة مدبرة من نانسي صلاح صديقتها للإيقاع به.

وضمن أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج، دخل توفيق عبدالحميد «دكتور حاتم» إلى العناية المركزة بعد ما أخبره ابنه محمود حجازي أنه لن يتركه إلا إذا طلق زوجته الثانية، كما اكتشف سرقة ابنه لأوراق البنك.

مسلسل يوتيرن الحلقة 22

وفي نهاية مسلسل يوتيرن الحلقة 22، واجه أيمن القيسوني «يوسف» زوج ريهام حجاج، محمود حافظ «شوقي» باتفاقه مع كريم قاسم «خالد» للنصب على ابن خالته «يارا» وحكى له تفاصيل الخطة التي وضعوها لكسب أموال منها.