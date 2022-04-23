بطل مسلسل يوتيرن يكشف مفاجأة بشأن اعتزال توفيق عبد الحميد

كشف الفنان أيمن القيسوني، بطل مسلسل يوتيرن، أمام الفنانة ريهام حجاج، عن أسباب اعتزال الفنان القدير توفيق عبد الحميد، وكواليس هذا القرار الذي أعلنه منذ فترة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وما الذي ترتب عليه، خصوصًا وأنه عاد للتمثيل بعد غياب 12 عامًا، من خلال «يوتيرن».

حزن بين فريق العمل بسبب اعتزال توفيق عبد الحميد

قال أيمن القيسوني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن إعلان الفنان توفيق عبد الحميد، اعتزاله الفن، من القرارات التي سببت حزنًا لهم باعتباره أستاذًا كبيرًا، ولكن في الوقت نفسه البعض استغل قرار الاعتزال لشن الهجوم ضد المسلسل وبعض صناعه.

توقيت القرار خاطئ.. والاعتزال لظروف صحية

وفيما يخص إعلان الفنان توفيق عبد الحميد اعتزال الفن، أشار بقوله «زعلنا جدًا، لكن للأسف رسالته جاءت في وقت غلط، لم يكن الوقت المناسب إنه يعلن ده، لأنه كان في مساحة للهجوم، هو بيعتزل لأسباب صحية فعلًا لأننا عارفين وراء الكواليس ايه اللي بيحصل، هو صحيًا مش في أحسن حالاته، صعبان عليا وبحترمه جدًا كل ما أشوفه عايز أحضنه وأبوسه».

بطل «يوتيرن» ريهام حجاج لا تتدخل في العمل

وحول إذا ما تحدث معه بعد إعلانه هذا القرار، قال أيمن القيسوني «أنا شخصيًا لم أتحدث معه في هذا الأمر»، وعن ما يتردد بشأن تدخلات ريهام حجاج في تفاصيل العمل، قال «لا بالعكس مش صحيح، عمرها ما تدخلت في أي حاجة عندي ولا سمعت إنها تدخلت في شغل أي حد تاني، بالعكس بتحترم كل الناس، والناس تحترمها».