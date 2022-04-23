مسلسل ملف سري الحلقة 22 بطولة هاني سلامة.. ليل المصري ينصب على يوسف

استطاع ليل المصري، شخصية محمد محمود عبد العزيز في مسلسل ملف سري، النصب على يوسف المالكي أو عاشور، وهي شخصية ماجد المصري، حيث قام بتسليمه 20% فقط من المبلغ المتفق عليه بينهم، وذلك في حضور الشرطة، ضمن أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 22.

مسلسل ملف سري الحلقة 22.. هارون يكشف حسين

فاجأ هارون المالكي شخصية محسن محيي الدين، حسين، شخصية إيهاب فهمي ضمن أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 22، حيث اقتحم منزله وكشفه أمام زوجته مؤكدًا على أنهم أشقاء وأنه يحتكم على ملايين الجنيهات.

مسلسل ملف سري الحلقة 22.. ناجي يهدد هارون

وكشف هارون لشقيقه إيهاب أن يوسف المالكي شخصية ماجد المصري قام بسرقة المستندات وكل ما في الخزنة والتي يريدها ناجي الخلعي شخصية أحمد الرافعي.

وتضمنت أحداث مسلسل ملف سري أن ناجي الخلعي قام بالانقضاض على هارون المالكي وحسين فى منزل الأخير، لكي يهددهم ويطلب منهم البضاعة الخاصة به وأعطاهم مهلة 3 أيام.

كما تضمنت الأحداث محاولة عادل المالكي، شخصية نبيل عيسى، الانتحار بتناول كمية كبيرة من الأدوية بعد أن أصبح غير قادر على الحياة بعد أن كشف قيامه بقتل شريف ونور.