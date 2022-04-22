ملف سري الحلقة 21 لـ هاني سلامة.. خالد يصاب بالشلل النصفي

اتفقت «فريدة»، شخصية الفنانة دينا، مع عدنان، على رفع قضية ضد زوجها يوسف المالكي، شخصية ماجد المصري، خلال أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 21، وذلك بعد أن باع يوسف ما يقرب من 80% من ممتلكاته لـ«ليل المصري» شخصية محمد محمود عبد العزيز، حيث إنها تريد الحجر عليه والتأكيد أنه غير صالح للبيع بعد إصابته بمرض ألزهايمر.

مسلسل ملف سري الحلقة 21.. فريدة تتعاون مع عدنان

كشفت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 21، أن حازم قد أصيب بالشلل النصفي بعد الحكم عليه بالمؤبد بتهمة قتل شريف المالكي ونور، وفي أول زيارة له بعد نقله للمستشفى كانت من خلال المستشار يحيى عز الدين، كما انهارت أمنية زوجته حين ما رأته وهو مشلول.

مسلسل ملف سري الحلقة 21.. انهيار أمنية بعد مقابلة حازم

مع نهاية أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 21 دارت مقابلة بين فتحي شخصية علاء مرسي وشقيقه عاشور أو الذي أصبح يوسف المالكي شخصة ماجد المصري بسبب قيام الأول بقسوة قلب نجل الثاني وهو ليل المصري.