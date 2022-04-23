«مياه أسيوط» تبحث مع ترسانة الإسكندرية أعمال تطوير محطة صرف عرب المدابغ

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعًا مع ممثلي شركة ترسانة الإسكندرية، القائمة بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 624 مليون جنيه، لعمل إحلال وتجديد لكافة مكونات المحطة.

وتضم المحطة عدد 6 أحواض ابتدائية، و8 أحواض نهائية، وفلتر قرصي، وفلتر آخر رملي، وعنبر كبس حمأة، و2 حوض مزج كلور، و1 حوض هضم الحمأة، فضلاً عن أحواض التهوية، و2 مصدر للتيار الكهربي، للوصول بها إلى الحالة المثالية، وتحسين السيب النهائي والوصول به إلى المعايير المعلنة من اللجنة العليا للمياه، والتخلص آمن من الحمأة المنتجة والاستفادة منها كمنتج أصبح من الضروري تعزيز فوائده وخفض تأثيراته الضارة مع إمكانية إعادة الاستخدام لها سواء في الزراعة أو إنتاج الكهرباء بشكل آمن صحيا وبيئيا بالشكل الذي يضمن استدامة المشاريع.

أعمال إحلال وتجديد محطة المعالجة

وقال المهندس هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه أسيوط، إن أعمال الإحلال والتجديد لمحطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ تستهدف رفع الطاقة التصميمية من طاقة 70 ألف م3/يوم إلى 105 آلاف م3/يوم، للتغلب على التصرفات الزائدة من مدينة أسيوط بالكامل وقريتي درنكة ومنقباد، بجانب تغيير نظام معالجة الصرف الصحي إلى المعالجة الثلاثية.

مناقشة خريطة الطريق

وأكد رئيس شركة مياه أسيوط أثناء مناقشة خريطة الطريق على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز الأعمال التنفيذية لضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف بشكل آمن.