مقتل طفلة يتيمة على يد أعمامها بعد حملها سفاحا من جدها في الإسكندرية

قبل 10 سنوات وتحديدا في مايو 2011 عثر الأهالي على جثة مجهولة لطفلة في مياه إحدى الترع بمنطقة «بنجر السكر» بدائرة قسم شرطة العامرية في الإسكندرية.

وكشف مصدر بالطب الشرعي، أنه كان يعمل طبيبا شرعيا بالإسكندرية، وجرى انتدابه من قبل النيابة العامة لتشريح جثة طفلة في العقد الثاني من العمر، عُثر عليها غريقة في مياه إحدى الترع بضواحي الإسكندرية.

الطب الشرعي: الطفلة حامل

وتابع المصدر، أنه توجه إلى مشرحة الإسعاف بمنطقة كوم الدكة، وبإجراء الصفة التشريحية لـ جثة الطفلة، تبين أنها ليست عذراء، وأنها حامل في الأشهر الأولى، وكشفت الصفة التشريحية عن أن الوفاة حدثت نتيجة التعدي عليها بالضرب والخنق.

كشف هوية المجني عليها

وأضاف المصدر، أنه أخطر النيابة العامة بالتقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة، وإثر ذلك قام فريق البحث بفحص بلاغات التغيب بالمحافظة، دون جدوى، فتم نشر صور الضحية على عدد من أهالي المنطقة، وتبين من خلال التحريات أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 14عامًا، وتقيم مع جدها وأشقاء والدها المتوفي في منزل العائلة بقرية بنجر السكر.

الطفلة يتيمة

كما تبين أن والد الطفلة توفي منذ فترة، وأن والدتها تركت المنزل بعد وفاته، وتزوجت من شخص آخر، وظلت الطفلة تقيم مع جدها في شقته الكائنة بالطابق الأرضي، وأنه هو من اغتصبها.

التحريات: أعمام المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة

وبينت التحريات أن أعمام المجني عليها عندما اكتشفوا الواقعة، خنقوها حتى الموت ووضعوا جثتها في جوال مع حجر كبير حتى لا تطفو الجثة على سطح المياه، وألقوها في الترعة، ولكن أحد الفلاحين عثر عليها أثناء وجوده في الترعة لري أرضه.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أيدوها، وأضافوا بانهم خشوا من الفضيحة التي سوف تلحق بهم عندما تكتشف والدة الضحية الواقعة، حيث أنها تأتي لرؤيتها كل فترة، وجرى تحرير محضرا بالواقعة، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقا .