مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 22.. مصطفى درويش يتسبب فى طرد موظفة

انتهت قبل قليل مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 22 للثنائي أسر ياسين وأحمد داود والتى شهدت كثير من المفاجأت وخاصة مع عمل تصويت لإدارة مكتب المحاماة والذي أشعل الأحداث مجددا.

حيث أإ مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 22 بدأ بلقاء مابين المحامى زين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، وآدم منصور الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، حيث طلب الأول من الثاني البحث وراء شريف زيدان الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى درويش.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 22

ويأتى هذا البحث محاولة للايقاع بشريف فى صالح فريدة المسيرى التى تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك وذلك بعدما أعلن الأول عن اجتماع للتصويت على من يدير المكتب فريدة أم شريف ؟.

شريف يتسبب فى طرد موظفة

وخلال بحث آدم كشفت الأحداث عن تورط شريف فى طرد موظفة من مكتب المحاماة تدعى نهى، وذلك لأنها كانت على علاقة سرية به وتسبب هذا في اختلاسه أموال من المكتب لجلب هدايا لها والسفر معا، وهو الأمر الذي اكتشفته فريدة فقامت بطردها من المكتب.