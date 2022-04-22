مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 21.. مصطفى درويش يخدع صبا وآسر ياسين

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل «سوتس بالعربي» تطورا كبيرا في الأحداث، وتعقد أزمة آسر ياسين بسبب قضية قديمة وهنا تعرف على تطور أحداث مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 21.

شهد مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 21 مقابلة زين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين لـ كاميليا التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى بعد رفدها من المكتب بسبب توريطه في أوراق قضية قديمة ومثوله أمام المحكمة.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 21

وبالفعل ذهب زين ثابت لكي يعاتبها ويطلب منها مساعدته في حضور بروفة المحكمة التى ينظمها مكتب المحاماة قبل موعد الجلسة الحقيقية داخل المحكمة باعتبارها الشاهد الوحيد ولكنها عاتبته على عدم سؤاله عليها وتضحيته بها ورفضت الحضور.

كاميليا تحضر للمحاكمة

وبالفعل جاء موعد المحاكاة الخاصة بالمحاكمة داخل المكتب وفاجأتهم كاميليا بالحضور والشهادة لصالح زين بعدما أقنعها المحامي آدم منصور الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود بالحضور ومساعدة زين.

كما حاول آدم الوصول إلى طريقة للضغط بها على أمجد وتهديده لسحب القضية، وبالفعل بدأ البحث في قضاياه القديمة وهنا ساعده شريف الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفي درويش، وبالفعل نجح في إيجاد ثغرة للضغط بها على أمجد، ونجح في هذا الأمر وجعله يتنازل عن القضية وأنقذ زين من الورطة.

ولكن على الصعيد الآخر لم يكن زين مطمئنا لما فعله شريف، وتم عقد اجتماع لأخذ أصوات الأغلبية في الموافقة على التسوية التي نجح فيها شريف، ودفع كل شريك مبلغ مليون جنيه، وتم التصويت بالموافقة، ولكن فاجأ شريف الجميع في النهاية بالحاجة لعقد اجتماع للتصويت على من يدير المكتب هو أم فريدة المسيري، وهو الأمر الذي فاجأ زين وفريدة.