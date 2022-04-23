يترقب الجمهور معرفة مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 22 والقنوات الناقلة، اليوم، لمعرفة تطور الأحداث الذي يشهدها العمل، خاصة مع انتهاء القضية التي يعمل مكتب المحاماة عليها.

وستكون مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 22 والقنوات الناقلة، مساء اليوم، حصريا عبر قناة cbc، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، كعرض أول.

مواعيد عرض مسلسل سوتس suits بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 22 والقنوات الناقلة

وستجري إعادة الحلقة 22 من مسلسل سوتس بالعربي، مرتين، الأولى الساعة الثانية وخمس دقائق صباحا، والإعادة الثانية الساعة التاسعة إلا ربع صباح اليوم التالي.

وشهدت الحلقة السابقة، تورط المحامي زين ثابت، الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، في إحدى قضاياه القديمة بعدما ثبت إخفاؤه لأوراق ومعلومات تغير مصير القضية.

شريف ينقذ زين

وحاول آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، البحث وراء المحامي لمعرفة تفاصيل عنه والضغط عليه للتنازل عن القضية ونجح بالفعل بمساعدة شريف الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى درويش.