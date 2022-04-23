لقاء مثير بين خالد النبوي وهنا شيحة في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 22

اشتعلت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 22، الأمر الذي أثار اهتمام عشاق المسلسلات الرمضانية، بضرورة متابعة أحداث الحلقة الجديدة، من العمل الدرامي الذي يسيطر على محركات البحث عبر موقع «جوجل» الشهير، بمجرد عرضه.

خالد النبوي وهنا شيحة في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 22

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 22، مواجهة مثيرة بين الفنان خالد النبوي صاحب دور «بليغ» مع الفنانة هنا شيحة التي تجسد دور «فريدة»، بعد نجاحه في إنقاذ شقيقتها الصغرى من ورطة الابتزاز الخاصة بالصورة غير الأخلاقية التي تعرضت لها من شاب يمتلك محلًا للهواتف المحمولة.

هنا شيحة تحرج خالد النبوي

واستعرض الفنان خالد النبوي مدى قوته، بقدرته على تحقيق أي شيئ وعدها به على غرار تمكنه من إعادة حق شقيقتها، بعد إلقاء القبض على الشاب وتصويره، إلا أنها أحرجته بشأن عدم تحقيقه للخطوبة التي وعدها بها.