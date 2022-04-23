والد الأشقاء الثلاثة يكشف تفاصيل مكالمة عزاء قرينة السيسي: جبرت بخاطرنا

كشف أحمد عثمان، والد الأشقاء الثلاثة أبناء دمياط، طلاب كلية الطب جامعة سيناء الذين وافتهم المنية إثر حادث بشع، تفاصيل مكالمة السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزوجته دعاء الشحات لتقديم واجب العزاء.

وذكر أنه ما زال يتلقى واجب العزاء في أبنائه حتى الآن، وقامت السيدة انتصار السيسي بالاتصال بزوجته وقدمت لها التعازي «وهذه لفتة جميلة نشكرها عليها، حسستنا إن ولادنا هم أولادها وأولاد مصر».

اتصال قرينة السيسي أشعرنا بأن هناك أشخاص بيدوروا علينا

ووجه «عثمان»، الشكر والتقدير من خلال بث مباشر على صفحة «الوطن»، للسيدة انتصار السيسي، «بنشكرها، هي طبعا قدمت لينا واجب العزاء، والحمد لله إحنا راضيين بقضاء الله وقدره، مراتي شكرتها على الاتصال بينا، وحستتنا فعلا أن إحنا لينا ناس بيدوروا علينا، الحمد لله والشكر لله على كل حال، وبنشكر حضرتها أوي أوي»، موضحًا أن زوجته طلبت من قرينة الرئيس السيسي عمل لوحات إرشادية على الطرق حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.

الأسرة لم تتوقع عزاء السيدة انتصار السيسي لهم

وأشار والد الأشقاء الثلاثة أبناء دمياط، طلاب كلية الطب جامعة سيناء الذين وافتهم المنية إثر حادث بشع، إلى أن الأسرة لم تتوقع عزاء السيدة انتصار السيسي لهم، « جالنا تليفون أن رئاسة الجمهورية هتتصل بينا قرينة الرئيس السيسي عشان تقدم واجب العزاء خلال 10 دقائق، وبالفعل اتصلت وقدمت واجب العزاء، وده رفع من روحنا المعنوية، مراتي في ظروف صعبة للغاية، هي نائمة في الفراش، بس اتصال قرينة السيسي كان له أثر جميل جدا».

وتابع: «بنشكر كل الناس اللي شاركونا سواء بالحضور أو الاتصال، فيه ناس جات من الإمارات والسعودية».