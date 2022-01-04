عودة الحركة المرورية لطريق «دمياط – بورسعيد» بعد حادث تصادم مروع

عادت الحركة المرورية على الطريق الساحلي الدولي في الوصلة الواقعة بين محافظتي دمياط وبورسعيد أمام محور 30 يونيو، بعد توقف دام لأكثر من ساعتين فور وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل باتجاه محافظة بورسعيد أسفر عن وقوع 6 إصابات.

توقف حركة المرور

وتوقفت حركة المرور على طريق «دمياط – بورسعيد» لنحو ساعتين، بسبب تصادم سيارتين نقل ثقيل «مقطورة» على جانبي الطريق، ما أدى إلى توقف حركة سير السيارات بالمنطقة لأكثر من ساعة ونصف الساعة.

إصابة 6 أشخاص في الحادث

وأصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور وجروح، إثر تصادم سيارة ملاكى على مفارق بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد، حيث جرى نقل المصابين الستة بسيارات الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد، لتلقي الإسعافات الأولية، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين ان المصابين هم: محمود صابر محمد محمود (20 سنة)، وخالد صابر محمود حمادة (41 سنة)، وسالم محمد سالم محمد (35 سنة)، وبطة رمضان عباس (26 سنة)، ومحمد مبروك (42 سنة)، وعمرو محمد محمد السحراوي.

كسور وجروح

وتبين من الفحص المبدئي تراوح إصاباتهم ما بين كسور بالقدمين وخلع بالأكتاف، وكسر بالعامود الفقري، وكدمات وسحجات.

ووجه مدير الأمن رئيس مباحث شرطة الجنوب، وقائد مرور بورسعيد، بفحص البلاغ وتحديد سبب الحادث ورفع السيارة من الطريق، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.