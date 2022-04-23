عبير صبري: بتابع ليفربول من أجل صلاح.. والشناوي أفضل لاعب في مصر

كشفت الفنانة عبير صبري، عن انتمائها الكروي خلال استضافتها في برنامج «جون مشترك»، الذي يقدمه الإذاعي كريم خطاب، على راديو «نجوم أف إم»، إذ ذكرت أن انتمائها الأكبر هو منتخب مصر، كما أنها تُشجع ناديي الزمالك والأهلي، موضحة أن أفضل هدف شاهدته هو هدف حسام حسن أمام الجزائر قبل كأس العالم 1990، كما أنها كانت تُحب إكرامي الكبير كممثل، وترى أن محمد بركات كان لاعبًا رائعًا ولو اتجه للتمثيل يكون رائعا أيضا.

تطوير الكرة في مصر

وطالبت «صبري»، الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب مصر، بفتح أكاديمية أو مدرسة للكرة في مصر، ويقوم هو فقط بوضع أساس اختيار اللاعبين منذ الطفولة، ويضع مناهج جيدة لتدريب هؤلاء الأطفال، ويكون هو ذاته مسؤول عن المدربين، «عاوزين نغير فكر لاعبي منتخب مصر، عاوزين جيل يقدر يطور مستقبل الكرة في مصر ونشوف لاعبين جيدين بالأجيال القادمة».

عبير صبري: مبتابعش غير محمد صلاح ونادي ليفربول

وأشارت الفنانة عبير صبري، إلى أنها ليس لديها أي فكرة عن الكرة في دوريات الخارج إلا من أجل محمد صلاح، فهي لا تتابع سوى محمد صلاح ونادي ليفربول فقط، كما أنها تنبأت قبل مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم التي أقيمت في استاد القاهرة، بفوز منتخبنا الوطني بهدف مقابل لا شيء يسجله محمد صلاح وهو ما تم بالفعل، موضحة أن اللاعب الأرجنتيني مارادونا يُعتبر بالنسبة لها الأفضل في تاريخ الكرة.

محمد الشناوي أفضل لاعب في مصر حاليا

وأوضحت أنها تُحب دائما مشاهدة المباريات في المنزل بعيدًا عن أي توتر، وذلك عكس شقيقتها التي دائما ما تحرص على مشاهدة المباريات من داخل الاستاد، مؤكدة أنها تُحب الأرجنتي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو كلاعبين عالميين أيضا، مؤكدة أن أفضل لاعب في مصر حاليا هو محمد الشناوي حارس الأهلي.