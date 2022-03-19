عبير صبري عن «يوتيرن»: مسلسل مميز وعظيم

قالت الفنانة عبير صبري، إن مسلسل يوتيرن، الذي تنافس به في ماراثون مسلسلات رمضان 2022، يعد من الأعمال الدرامية المهمة والمميزة، خصوصًا أنه يناقش قضايا تهم قطاعًا كبيرًا من السيدات اللواتي يواجهن أزمات في حياتهن، ويجدن أنفسهن في مأزق، لا يعرفن كيف يتصرفن تجاه المشكلات التي تحيط بهن.

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تناول الأعمال الدرامية لقضايا المرأة، وطرحها بأسلوب فني مميز، كما يفعل «يوتيرن» في الموسم الرمضاني الحالي، بمثابة رسالة توعية للمجتمع وللسيدات والفتيات، معقبة: «مسلسل مهم وعظيم جدًا، ويتناول نقاط مهمة، وكل فريق العمل بذلوا مجهودات كبيرة، ليحظى بإعجاب الناس، لما يطرحه من أفكار حيوية».

قنوات عرض مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن، بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، فادية عبدالغني، كريم قاسم، محمود حافظ، صفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

ويعرض على المسلسل في رمضان على شاشة قنوات ON، CBC، الحياة، المحور، ومنصة WATCH IT الإلكترونية.

قصة المسلسل

تدور الأحداث، حول يارا الكردي، الفتاة التي كانت تعمل ضابطة بحرية، وتتخلى عن وظيفتها وأحلامها من أجل زواجها، وتشتعل الأحداث مع الغيرة التي تدب في قلب زوجها تجاه ابن خالتها الشاب رغم تأكيدها له أنه بمثابة شقيقها، ويقع لها حادث يشكل مفاجأت فارقة في إطار من التشويق والإثارة.

ويعود توفيق عبدالحميد، لشاشة التليفزيون بعد غياب استمر نحو 12 عامًا منذ أخر ظهور له عام 2010 في مسلسل سي عمر وليلى أفندي، مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.