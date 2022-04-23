رئيس الكنيسة الأسقفية يشكر السيسي على التهنئة بعيد القيامة

احتفلت الكنيسة الأسقفية بعيد القيامة المجيد، بدءا من الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، من كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، وترأس الاحتفال الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية.

الأسقفية تستقبل التهنئة بعيد القيامة

وقدم رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية لـ الكنيسة الأنجليكانية، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ايفاده أحمد رضا أمين رئاسة الجمهورية، وقدم الشكر أيضا للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على إيفاده محمد أبو زايد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر ومنسق بيت العائلة، والشكر أيضاً لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لتقديمه التهنئة بعيد القيامة، والشكر لكل الحضور من رجال الشرطة ورجال الإعلام والصحافة.

عيد القيامة في الأسقفية 2022

وأضاف الدكتور سامي فوزي، خلال كلمته في احتفال عيد القيامة المجيد، أن الاحتفال بالعيد يأتي بشكل مختلف عن كل عام، فهو بداية جديدة، حيث تعود فيه الاحتفالات إلى الكنيسة من جديد، بعد توقف بسبب فيروس كورونا، كما أن قيامة المسيح هي محور الاحتفال اليوم.

وكانت الكنيسة الأسقفية قد بدأت قداس عيد القيامة بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة رعاياها الأجانب.

خدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة في الأسقفية

وكانت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية قد وفرت خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد القيامة المجيد.