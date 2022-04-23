محمود حجازي يسرق الحساب البنكي لوالده في الحلقة 22 من مسلسل يوتيرن

دارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 22 بطولة ريهام حجاج، بسرقة محمود حجازي للرقم السري لحساب والده توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» في البنك وتمكن من تحويل كل الأموال إلى حسابه الخاص حتى يستطيع التحكم فيه.

مسلسل يوتيرن الحلقة 22

وفي إطار الحلقة 22 من مسلسل يوتيرن، تغيرت شخصية ريهام حجاج «يارا» فأصبحت لا تكترث أحد وكل اهتمامتها الانتقام من ابن خالتها كريم قاسم «خالد» بعد ما نصب عليها في أموال وساعد محمود حافظ «شوقي» على تشويه سمعتها، كما طلبت من ابن خالتها الثاني رامي عاشور «وليد» مراقبة زوجها أيمن القيسوني ومعرفة كل خطواته دون أن يشعر.

وفي نفس الوقت، عرضت ريهام حجاج كل مجهوراتها إلى البيع لكى تحصل على سيولة مالية لافتتاح مشروعها الخاص، واندهشت والدتها صفاء الطوخي من تصرفتها وهددتها بترك المنزل والذهاب عند خالتها.

الحلقة 22 مسلسل يوتيرن

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حول حادث سيارة قامت به بطلة العمل برفقة نجل خالتها، وكذبة صغيرة غيرت مجرى حياتها وانتهت حياتها الزوجية.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.