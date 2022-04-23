مصرع شخص في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالحديد في الإسماعيلية

لقى شخص مصرعه مساء اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بكميات من الحديد، على طريق أبوصوير، في محافظة الإسماعيلية، وتم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل على وصلة «مرسي غالي»، بجوار خط السكك الحديدية، بسبب أعمال صيانة الطريق.

مصرع شخص في الحال

وأسفر الحادث عن وفاة شاب في الثلاثينيات من عمره، مجهول الهوية، في الحال بسبب سقوطه على رأسه، نتيجة الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس، حيث تم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة.

انتقال الشرطة إلى مكان الحادث

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أبوصوير، برئاسة المقدم محمد يونس الطحاوي، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، لإجراء المعاينات والتحريات اللازمة، فيما فرضت الشرطة كردوناً أمنياََ حول مكان الحادث، للوقوف على ملابساته، ومعاينة الجثمان، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

إغلاق مزلقان أبوصوير

ويستخدم المواطنون طريق «مرسي غالي» كطريق مواز لطريق «الإسماعيلية - أبوصوير» الزراعي، بسبب إغلاق مزلقان السكة الحديدية لأعمال الصيانة.

وأكد العديد من الأهالي أن الطريق المستخدم والموازي لشريط السكك الحديدية غير مؤهل، بسبب إزالة الطبقة الأسفلتية على الطرق، وعدم اكتمال أعمال رصفه وتطويره منذ حوالي عام.

وأغلقت هيئة السكك الحديدية مزلقان مركز ومدينة أبوصوير الرئيسي في قلب المدينة في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، بسبب أعمال الصيانة.

وبحسب منشور رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإن أعمال الصيانة والتجديد بدأت من منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى نهاية الجمعة المقبلة، وتتضمن الأعمال فك وتركيب الخراسانات وكافة البلاط في المزلقان، واستبداله بالكامل لتحقيق السلاسة المرورية للسيارات بشكل أفضل.

وبحسب المنشور الرسمي، فقد طالبت السكك الحديدية المواطنين استخدام مزلقاني «المشروع» و«الجرايشة»، لقربهما من مدينة أبوصوير، لحين انتهاء أعمال الصيانة.