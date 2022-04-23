أحمد الشناوي: «كنت بمشي في الشارع بالفانوس بعد الفطار.. ورمضان اتغير كتير»

قال الحكم الدولي السابق أحمد الشناوي، إنه خلال فترة الطفولة في شهر رمضان الكريم كان يمسك الفانوس الخاص به ويخرج بعد الإفطار إلى الشارع ويسير به، ولكن عندما تخطى فترة الطفولة تغيرت الطقوس، وأصبح يتابع التليفزيون والفوازير، كما أنه كشخص رياضي كان يجري التمارين في رمضان صباحًا، «مكنش عندي شغل، كنت واخد من شغلي تفرغ، لأني كنت شغال في الترسانة وكنت لاعب في الترسانة، ولما بقيت حكم كنت واخد نفس التفرغ، ولما بصوم في رمضان مكنتش بخرج إلا بعد الفطار».

الشوربة وجبة الشناوي المفضلة على الفطار

وأضاف «الشناوي»، خلال استضافته في برنامج «يا نهار أبيض»، الذي يقدمه الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، على راديو «9090»، أن وجبته المفضلة دائما على الفطار هي الشوربة، خاصة شوربة العدس في الصيف أو الشتاء، وعندما يقوم بتغيير شوربة العدس يحتسي شوربة لسان عصفور، «أنا مش من هواة السحور، يعني ممكن جدًا أكل فاكهة وأشرب مياه كتير وأشرب عصير برتقال وأنام، لكن مش من هواه أني أتسحر وأكل»، كما أنه قد يتناول بعض الوجبات الساعة 11 مساءً قبل موعد السحور.

رمضان يختلف تمامًا عن الأعوام الماضية

وأشار الحكم الدولي السابق، إلى أن رمضان في الفترة الحالية يختلف تمامًا عن الأعوام الماضية، فعدد البرامج والقنوات أصبح أكثر، متابعا: «كنا بنلعب كورة والماتشات بتتلعب في الساعة 3 أو 2 الظهر، المسألة دلوقتي اتغيرت عن زمان خالص، «نادي الجزيرة كان بيعمل دورة رمضانية شهيرة جدًا، بيضم كل لاعيبة مصر، وطردت وقتها حسن فريد من فرقة الجزيرة، لما احتسبت عليه ضربة جزاء، واعترض طردته، بس كان دمه زي الشربات».