مدحت شلبي لـ«المصريين»: هنعيش بكرا يوم عظيم.. ارفعوا العلم في البلكونات

ناشد الإعلامي مدحت شلبي، الشعب المصري برفع علم مصر في النوافذ، قبل انطلاق مباراة مصر والسنغال، إحدى المباراتين المؤهلتين لبطولة كأس العالم، التي تنظمها قطر في نوفمبر المقبل، موضحًا: «نفسي أشوف بلكونات مصر عليها أعلام مصر يوم الجمعة، اللي يقدر يحط علم ويرفرف، ده انعكاس للوطنية، وحب المصري لوطنه واستقرار وجمال بلده».

وفروا التشجيع قبل انطلاق المباراة

ونصح شلبي، خلال تقديمه برنامج «مساء أون تايم»، المُذاع عبر قناة «أون تايم سبورت»، الجمهور المصري الذي سيشاهد المباراة من الملعب، قائلا: «اللي يروح المدرج يوفر تشجيعه قبل المباراة، منقعدش نهاتي من الساعة 2 الضهر، مش عاوزين المدرجات مشعللة، لما تتملي الساعة 5 اقعد على كرسيك، وأول ما اللاعيبة تنزل تسخن اشتغل يا معلم، لكن قبل كده مجهودك هيروح على الفاضي».

وقال إنّه سيعلّق على المباراة من الاستاد: «أول ما اللاعيبة تطلع من الملعب بعد التسخين، نهدأ، وأول ما ينزلوا نشتغل تاني، ولا نتوقف إلا مع نهاية المباراة، لأن أصواتكم وحناجركم وتشجيعكم ملهم للاعبين على أرضية الملعب».

عدم الاكتفاء بتشجيع لاعب

كما نصح شلبي، الجمهور بتشجيع المنتخب الوطني بالكامل، وعدم الاكتفاء بالهتاف للاعب بعينه: «عاوزينكم تنادوا على اللاعبين، نادوا عليهم واحد واحد، متخصصوش الهتاف لحد لوحده، عشان الكل في واحد، مش واحد هو الكل على الإطلاق، وعندي إحساس إنّنا هنعيش يوم عظيم وجميل، ولازم نعرف إن المباراة في القاهرة مش هتكون الفاصلة، عشان في شوط تاني في داكار».