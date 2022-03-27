مدحت شلبي عن تعليقاته الكوميدية: مش بجهزها..وباكل جوز حمام قبل الماتش

علق الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، على أرائه الكوميدية خلال مباراة منتخب مصر والسنغال الأخيرة ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العام 2022، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف مقابل لا شيء، إذ ذكر أن تعليقه على مباراة مصر والسنغال واللقطات التي كان يرددها أصبح تريندا في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في نفس الوقت.

اللقطات الكوميدية وليدة الموقف

وأضاف «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على شاشة «دي إم سي»، أن جميع اللقطات الكوميدية وليدة الموقف ولا يُعد أي شيء مسبقًا على الإطلاق، مازحًا: «والله ربنا بيكرم الواحد ببعض التعليقات التي تنال إعجاب الجمهور والمشاهدين» مؤكدًا أن علاقته بالجمهور روحية وعاطفية.

واستطرد: «ده خلى أي حاجة أقولها تبقى موضوع، ممكن أطلع أقول أي شيء عادي أي حد بيقوله لكن تصبح موضوعا»، مؤكدًا أنه شعر خلال مشاهدته وتعليقه على المباراة أن الحكم تحامل بعض الشيء على المنتخب الوطني المصري.

المعلق الرياضي يصف الوضع أمامه في المستطيل الأخضر

وأوضح مدحت شلبي، أنه لا يعد أي شيء قبل التعليق على المباراة، «لا بذاكر ولا بحفظ كلمة، أنا مش بعمل غير أني أكل جوز حمام على الضهرية»، مؤكدًا أننا في حال صعود المنتخب للمونديال للمرة الثانية على التوالي، يكتب لاعبو المنتخب تاريخهم بحروف من نور، رافضًا ما يردده البعض بأن «وشه حلو» أو «وشه وحش» على المنتخب، قائلا: «المعلق الرياضي يصف الوضع أمامه في المستطيل الأخضر، لا له دعوة بالوش الحلو أو الوحش».