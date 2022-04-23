السيسي يوجه رسالة للشعب والجماعة غاضبة.. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22

شهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22، قرار الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، تقديم رسالة طمأنة للشعب المصري بعد الأحداث المتلاحقة التي شهدتها البلاد في فترة قصيرة ما بين الأزمات السياسية والاقتصادية.

كلمة السيسي في احتفالية عيد تحرير سيناء

وتتضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22، الفيديو الحقيقي للكلمة التي ألقاها السيسي خلال احتفالية عيد تحرير سيناء، التي جاء فيها: «عايزكوا متقلقوش على بلدكوا مصر، المصريون لما أردوا التغير غيروا العالم كله، لما جيش مصر نزل حماكوا قعد 18 شهر إيده متمدش، إحنا إيدينا تقطع قبل ما تمسكوا».

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22

وكشف خيرت الشاطر «خالد الصاوي» ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 22، غضبه من الكلمة التي ألقاها وزير الدفاع، بسبب المقارنة التي يقوم بها الشعب بين كلام السيسي والكلام الذي يقوله محمد مرسي في المناسبات الرسمية؛ لأن المقارنة ليست في صالحهم.