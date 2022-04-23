أشار إليه مسلسل الاختيار 3.. كتاب لجماعة الإخوان يشبه مرسي بالرسول

أشارت الحلقة الـ21 من مسلسل الاختيار الجزء الثالث إلى الكتب التي كانت تقوم جماعة الإخوان المسلمين بكتابتها وطباعتها وتوزيعها على المواطنين في الشوارع المصرية، ولاسيما فئة الشباب، دون أن تنتمي إلى أي دار نشر، بهدف الترويج لأفكار الجماعة واحتضان قضاياهم وأهدافهم، إلى جانب هدفهم الرئيسي وهو أن يكسبوا ثقة المصريين.

كتب الإخوان تهدف إلى الترويج لأفكار الإخوان

وكان أحد الكتب التي كانت توزعها جماعة الإخوان الإرهابية في فترة حكمهم، هو كتاب «9 شهور من الإنجازات.. الرئيس مرسي يبني مصر من جديد»، والذي أشارت له حلقة أمس من مسلسل الاختيار3، والذي كان يتم توزيعه على المواطنين في الشوارع المصرية دون الإشارة إلى أي دار نشر والذي كان يحتوي على عدد من أفكار الجماعة الإرهابية.

وقد قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كتاب «9 شهور من الإنجازات.. الرئيس مرسي يبني مصر من جديد» الذي تمت الإشارة إليه في الاختيار 3 الحلقة 21 ليس الوحيد من نوعه، فجماعة الإخوان عادة ما تقوم بكتابة وتوزيع الكتب ويكون الهدف الأساسي من تلك الكتب هو التروييج لأفكارهم أو التعبير عن مواضيع معينة، معبرًا بقوله: «قام الإخوان في وقت تدشين حركة تمرد بتوزيع هذا الكتاب على المواطنين لإبعادهم عن التمرد، وهي عادة الإخوان عند محاولة إقناع المحيطين بأفكارهم، فمثلًا عند عملهم على مشروع النهضة، قاموا بتوزيع بعض الكتب للمواطنين التي تجمل المشروع ».

ماهر فرغلي: أي حاجة بتحصل بيحطولها غلاف ديني

وجاء في الحلقة الـ21 من مسلسل الاختيار 3، أن من ضمن الأفكار التي احتوى عليها هذا الكتاب هي مقارنة محمد مرسي برسول الله الكريم، حيث قالوا إن حصار مرسي في قصر الاتحادية مثل حصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وأوضح «فرغلي» أن الإخوان بارعين في استعمال الشعارات الدينية ويلعبون على كون الشعب المصري متدين بطبعه، قائلًا: «أي حاجة بتحصل بيحطوها في غلاف ديني من أجل تزييف وتزوير الحقائق».

وأشار «فرغلي» إلى أن إصدار الكتب هو وسيلة من وسائل الجماعة الإرهابية من أجل الرد على ما كان يقال في الإعلام المصري ضدهم آنذاك، حيث أن الكتاب الذي ذُكر في الاختيار 3 وغيره من الكتب المشابهة تعمل على إبراز إنجازات محمد مرسي، وهو ما يعد تزييفا للحقائق، فقال موضحًا: «الإعلام يقول الرئيس مرسي مش بيعمل والشارع مليان مشاكل، يقوموا ينزلوا كتاب يقولك مرسي عمل وعمل وعمل، مع إن الشارع المصري بيقول عكس كدا تمامًا، تزييف للواقع والحقايق»