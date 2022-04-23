هاني الطمباري مدير مكتب مرسي في الاختيار 3: الدور «تحدي ليا» وحظ كبير

قال الفنان هاني الطمباري مجسد شخصية الإرهابي أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب المعزول محمد مرسي، إنّ الفنان محمد يوسف رشحه للكاستنج، موضحًا: «عملت الأوديشن، بعد كده جاء الدور على مرحلة كيفية تجسيد الشخصية وتجميعها.. كان في حاجات على السوشيال ميديا لكنها لم تكن كافية واللي كملها هو الاسكريبت».

الدور لم يكن سهلا

وأضاف هاني الطمباري، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، اليوم السبت: «الدور لم يكن سهلا وأصعب ما فيه هو الحفاظ على إيقاع الدهاء والهدوء والمكر دون أن يكون الأمر معلنا، فالجمل التي ينطق بها تحتمل كل الاختيارات، لكن الحدث يكشف أن هناك كوارث تحدث بسببه».

المسلسل مليء بالأحداث

وتابع: «أعمل مع أساتذة كبار جدا، وبالتالي فإن المسلسل مليء بالتحديات، وسعدت جدا بالعمل مع صبري فواز وخالد الصاوي .. الناس دي بتعلم منهم بقالي سنين، وكان عندي حظ إني أقف قدام عبدالعزيز مخيون وياسر جلال، والتجربة بالنسبة لي تحدي كبير وحظ كبير».

وواصل: «انطبعاتي الشخصية الخاصة بالمسلسل كانت الحمد لله إيجابية جدا وأكتر من اللي كنت أتوقعها بكتير، سواء من أصحابنا في الوسط أو الناس اللي ملهاش دعوة بالوسط كلها أسعدتني جدا».

المسرح أبوالفنون

وأكد أن المسرح بالنسبة له هو أبو الفنون، ومعظم المشاركين في الاختيار 3 كانت لديهم خبرات طويلة في المسرح ولا سيما الفنان خالد الصاوي، إذ لا يعد فقط ممثل مسرحي ولكنه رجل مسرحي، حيث أنه مخرج ومؤلف وممثل مسرحي.

وتمنى أن يشارك في المستقبل بأعمال فنية بعيدة عن دوره في مسلسل الاختيار 3 وتقديمه شخصية مستشار مرسي، «عاوز أقول للناس بسرعة إني عندي حاجات تانية أعملها، ومستني دور كويس».

وأكد أنّه قرأ دوره مرات كثيرة، كما خاض أكثر من بروفة حتى أتقنه بشكل كامل، متابعًا: «سألت الدكتور بيتر ميمي عن بعض الأمور، ومن حسن حظي أنني عملت مع هذا المخرج الكبير.. الاختيار بقى في منطقة لوحده، ولا يشبه أي عمل في رمضان، بقى حاجة أساسية عند الناس، وخاصة السنة دي لأن الأحداث لمست الناس وبقت قريبة منهم».

وتابع الفنان، بأنه تخرّج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006، لكنه اختفى فترة عندما سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولم يكن بعيدا عن تخصصه، حيث عمل في المسرح والتلفزيون وشارك في أكثر من عمل فني بالإمارات، «المسرح هو كل شيء، علمنا الإخلاص والصدق والتفاعل مع الجمهور».

إحساس السينما مختلف عن الدراما

وأكد أنه يفضل السينما أكثر من الدراما: «الدراما بتوصل وموجودة عند الناس في البيوت، وهي السبيل الأسرع للوصول لكل الناس، لكن السينما لها إحساس مختلف وهي خالدة جدا وقوية ومؤثرة ومكثفة».

وأوضح أن شخصيته التي ظهر بها في مسلسل الاختيار 3 من كونه هادئ وتقديمه للرسائل المبطنة تختلف تماما عن شخصيته الحقيقية، «في البداية خد مني مجهود إني أعمل الشخصية دي، والدكتور بيتر ميمي قالي إحنا مش بنحجم دورك في المسلسل لكن مش هنقدر نخرج عن السياق اللي احنا فيه».

وأفاد بأنه تعلم من النجوم المشاركين في الاختيار 3: «فنانين كبار مش بس كممثلين ولكن ناس راقية، ومعنديش كان حظ مع بعض الأسماء المشاركة، لكن اللي كان ليا حظ معاهم مبخلوش ليا بمعلومة».