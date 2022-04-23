خالد النبوي يتعرض للتهديد بالقتل في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 22

تصدر مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 22، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضها على القنوات التليفزيونية، حيث ارتفعت وتيرة أحداث المسلسل بمواجهة نارية بين الفنان خالد النبوي صاحب دور «بليغ»، وأحد أفراد عصابة الفنان منذر رياحنة.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 22

شهدت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 22، مواجهة نارية، جمعت بين خالد النبوي وأحد أفراد عصابة منذر رياحنة التي تدينه بقرابة 5 ملايين يورو، بعد أن أرسل إليه فتاة تدعى «ناتلي».

خالد النبوي يتعرض للتهديد من العصابة

وقامت «ناتلي» بمحاولة قتل جد خالد النبوي، عن طريق وضع سم له في التورتة التي قدمتها كهدية لعيد ميلاده، إلا أن «بليغ» تدخل وأنقذه في الوقت المناسب.

ولكن «ناتلي» لم تكتفِ بمحاولة القتل فقط، بل هددت «بليغ» بقتله، نظرًا لغضب «أبو عدنان» منه لعدم الحصول على الأموال من عائلته رغم مرور المدة المحددة لتسديد ديونه.