حقيقة تأجيل الامتحانات واختبارات القدرات لكليات السياحة والفنادق

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم و البحث العلمي، اليوم، استمرار الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، نافيا ماتردد عن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بجانب إقراره تأجيل أداء واجتياز اختبارات القدرات لكليات السياحة و الفنادق للالتحاق بها، لحين تعديل عدد من القواعد المتعلقة بشأنها.

الأعلى للجامعات: لا تأجيل للامتحانات.. وتقييم شامل لقدرات كليات السياحة والفنادق

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم، في اجتماعه الدوري الذي عقد بجامعة عين شمس، أن الجامعات بدأت الاستعداد لامتحانات التيرم الثاني، مشددا على ضرورة وضع الجداول الخاصة بها وإعلانها في أسرع وقت دون تأجيل امتحانات الترم أو تعطيلها مع ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وبشأن إلغاء اختبارات القدرات لكليات السياحة والفنادق، أوضح المجلس أن القرار هو التأجيل لحين تقديم تقييم شامل لتجربة القبول بنظام اختبار القدرات الذي جرى اتباعه خلال العام الماضي.

رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية: مستعدون للامتحانات

وأعلن عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، وكذلك الاستعداد لتنسيق الجامعات، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بالقرارات والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في هذا الشأن.