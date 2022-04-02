الجامعات: امتحانات ميدتيرم الفصل الدراسي الثاني حضوريا لجميع الكليات

تواصل الجامعات الحكومية و الخاصة والأهلية استعدادتها لانطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني الميدتيرم للعام الجامعي الجاري ٢٠٢١-٢٠٢٢، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد ١٩، حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات خلال الأسبوع الجاري وفقا للجداول المعلنة من قبل الكليات.

امتحانات الميدتيرم ستكون حضوريا

وأكد عدد من رؤساء الجامعات علي الالتزام الكافي بتعليمات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، موضحين أن امتحانات الميدتيرم ستكون حضوريا بمختلف الكليات، وبما يناسب اللوائح الدراسية لعمل كل كلية.

التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة للوطن، علي التزام الجامعة بالتعليمات من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة فيما يتعلق باجراءات مواجهة كورونا مع التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، مؤكدا أن امتحانات الميدتيرم منتصف الفصل الدراسي الثاني ستكون حضوريا بمختلف الكليات، لافتا إلى أن بعض الكليات حولت محاضرتها خلال رمضان إلى أون لاين، بما يتماشى مع اللوائح الدراسية الخاصة بها، مشيرا إلى أنه لا يوجد تأجيل أو تعطيل للدراسة خلال شهر رمضان ٢٠٢٢، وأن امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري ستكون في مواعيدها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وأوضح الدكتور محمود السعيد، عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات الميدتيرم ستكون حضوريا في الكلية لجميع الفرق الدراسية مع التشديد الكامل على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد ١٩، والتزام ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الكلية، لافتا إلى أن الكلية منحت أعضاء هيىة التدريس حرية تحويل نظام الحضور للمحاضرات حضوريا إلى أون لاين مع مراعاة لائحة العمل بالكلية.