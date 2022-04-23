ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم إلى 508.5 مليون حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا حول العالم، 508 ملايين و573 آلاف و308 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و240 ألف و391 حالة وفاة، وسجلت حالات الشفاء 460 مليونا و892 ألفا و532 حالة .

كوريا الجنوبية تسجل 75449 إصابة بـ الفيروس.. وتطعيم 86.8% من سكان البلاد

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 75449 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بينها 29 حالة وافدة و151 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 16830469 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 22024 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

قالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، إن تم تطعيم 44.53 مليون «86.8 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة بشكل كامل، فيما تلقى 33.06 مليون «64.4%»، أول الجرعات المعززة لـ«لقاح كورونا».

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية في البلاد، اليوم السبت، تسجيل 2971 حالة إصابة مؤكدة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس لـ البلاد، أمس الجمعة.

خروج 3127 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم السبت، إن 3127 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأعلنت لجنة الصحة المحلية في مدينة «شنجهاي»، اليوم السبت، تسجيل 2736 حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا» و20634 حالة بدون أعراض، أمس الجمعة.

وفي الهند، سجلت «نيو دلهي»، 1042 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» في الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.