أعلن الصليب الأحمر اللبناني غرق زورق في ميناء طرابلس اللبناني على متنه 60 شخصا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

رئيس الوزراء اللبناني يتابع غرق القارب

وحول التفاصيل ذكرت قناة «الجديد» التلفزيونية نقلا عن الصليب الأحمر اللبناني، أن زورقا غرق في ميناء اللبناني اليوم السبت، وعلى متنه نحو 60 شخصا، وقالت الحكومة اللبنانية في بيان، إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، يتابع غرق قارب يقل ركابا غادر بشكل غير قانوني من منطقة القلمون جنوبي طرابلس.

توجه سيارات الإسعاف لمكان الحادث

وقالت الإذاعة اللبنانية، إن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث عقب دقائق قليلة من وقوعه، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى على الفور.