«نظافة القاهرة»: رفع 18 ألف طن قمامة يوميا.. وحملات لإزالة التراكمات بالمقطم

تشهد محافظة القاهرة رفع نحو 18 ألف طن قمامة يوميا حصيلة الجمع السكني والتجاري وإزالة التراكمات من الشوارع والميادين بواسطة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة وشركتي ارتقاء وانفيروماستر.

وقال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، إنه جار التركيز على رفع كفاءة منظومة النظافة بأحياء العاصمة ورفع الأتربة والتراكمات من الشوارع والميادين خلال شهر رمضان.

نجاح منظومة النظافة الجديدة

وأضاف الشرشابي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حجم المخلفات التي يتم رفعها تصل لـ18 ألف طن قمامة من كل الأحياء يوميا، مؤكدا على أهمية دور المواطنين فى نجاح منظومة النظافة الجديدة من خلال الالتزام بالأماكن المخصصة للتخلص من المخلفات وعدم إلقاء القمامة بالشوارع.

تحسين مستوى النظافة

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تحسين مستوى النظافه بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، وقامت فرق العمل بالمنطقه الجنوبية بحملات لرفع التراكمات وتجريد الأتربة لجميع محاور وشوارع أفرع الهيئة بحي المقطم، وتحديدا مناطق صبحي حسين ومنطقة 70 فدان وكورنيش المقطم ومناطق الزلزال والأسمرات، وأيضا مناطق مصر القديمة والخليفة والفسطاط وجامع عمرو وخلف مجمع الأديان بمصر القديمة، فضلا عن رفع كفاءة الإنارة بالشوارع والميادين.

استعادة المظهر الحضاري

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن استعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع أمر ضروري من أجل سلامة المواطنين ولمسايرة أعمال التطوير التي تمر بها العاصمة خلال السنوات الحالية، مشددة على دور هيئة النظافة في تنظيف الشوارع وتفريغ صناديق المخلفات ونقلها للمقالب وتوفير المعدات من أجل تنفيذ منظومة النظافة، وشددت على أهمية الوعى بأعمال النظافة والحفاظ على البيئة والتفاعل مع شكاوى المواطنين واتخاذ إجراء فوري ضد المقصرين.

وأوضحت أنه تزامنا مع احتفالات الربيع وعيد القيامة وشهر رمضان يتم تكثيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس والمساجد من أجل خدمة أفضل للمواطنين وتحسين البيئة، مع استمرار تكثيف الحملات لتلافي أي ملاحظات حول أعمال النظافة.