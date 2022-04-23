مصرع شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالإسماعيلية 

لقي شخص مصرعه بطلق ناري، وأصيب آخر مساء اليوم السبت في مشاجرة وقعت بين 3 أشخاص بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المقدم وليد المصري مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد بنقل جثمان شاب في الثلاثينيات من العمر «متوفى» إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

انتقال المباحث الجنائية

وقالت المصادر الأمنية، إن المشاجرة وقعت في منطقة كيلو 7 التابعة لقرية المنايف في مركز أبوصوير بسبب مشادة بين قائدي سيارة.

وانتقلت على الفور قوة من رجال المباحث الجنائية في مركز شرطة أبوصوير برئاسة المقدم محمد يونس الطحاوي إلي مكان الواقعة لفحص الواقعة ومناقشة شهود العيان.

وقال شهود العيان من أهالي المنطقة في تصريحات خاصة للوطن، إن أحد الأشخاص كان يلعب بالسيارة الخاصة به على الطريق، ما تسبب في تناثر الأتربة والغبار على الطرق الثاني، ما دعا الطرف الثاني للقيام وملاحقة السيارة.

وأضافت المصادر، أن الشاب أوقف السيارة بعد ملاحقته لها، وأطلق الأعيرة النارية صوب قائد السيارة وشخص آخر برفقته، ما تسبب في مصرع الأول ونقل الثاني إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انتقال فريق من النيابة العامة

وأمرت جهات التحقيق بنقل جثمان المتوفى إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وندب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان وكتابة تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة.

كما انتقل فريق النيابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس؛ للتعرف علي الحالة الصحية للشاب المصاب ومناقشته حال توفر ذلك للوقوف على أسباب الواقعة.