الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة في الإمارات.. منها صور شخصية للمتقدم

ارتفعت معدلات البحث عبر المحركات العالمية، عن الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة في الإمارات الشقيقة، والمستندات والإجراءات التي يجب القيام بها، خاصة من العاملين هناك من المصريين، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، أو الترحيل لمخالفة نظام وقانون البلد العربي الشقيق.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي يعرضها على مدار اليوم، الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة في الإمارات، وفق الموقع الالكتروني للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية الشقيقة، التي جاءت على النحو التالي:

تجديد الإقامة في الإمارات

وفق القانون في دولة الإمارات العربية، فأنه قبل نهاية الإقامة للمقيمين في الإمارات، يجب على الكفيل تجديدها، لتجنب التعرض للغرامة أو العقوبة القانونية.

وتتيح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب -(GDRFA) للمقيمن داخل الإمارات، مهلة تصل لنحو 30 يومًا بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة، بعدها يتعرض الشخص للترحيل ويتحمل الكفيل غرامة، التي تأتي كالتالي:

25 درهما إماراتيا عن كل يوم خلال الـ6 أشهر الأولى (180 یوماً)

وترتفع قيمة الغرامة لـ50 درهما إماراتيا يوميا خلال الستة شهور التي تليها.

وتزداد لتصبح نحو 100 درهم إماراتي يوميا، بعد مرور عام وأكثر.

كما أنه مع انتهاء صلاحية الإقامة، تنتهي معها بطاقة الهوية، ويجب أن يقوم المكفول بتجديدها قبل التقدم بطلب تجديد الإقامة.

شروط تجديد الإقامة في الإمارات

وحتى تتمكن من تجديد الإقامة في الإمارات العربية ينبغي أن تتوفر بعض الشروط وهي نفسها اللازمة لإصدار التأشيرة الأولي وهي كالآتي:

وجود كفيل يتمتع بإقامة سارية المفعول

من يتخطي عمر الـ18 عاما، لا بد من اجتياز فحص اللياقة وهو الزامي.

حصول المتقدم على بطاقة تأمين صحي (وهي إلزامية حالياً في إمارتي دبي، وأبو ظبي فقط)

تجديد بطاقة الھویة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICA).

الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - (GDRFA)

الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة في الإمارات

وحتى يتمكن من الحصول على تجديد الإقامة لابد من توفير المستندات الاتية:

طلب تجديد الإقامة، ويتم طباعته من الانترنت أو من خلال مكاتب الطباعة المرخصة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية

جواز السفر الأصلي للراغب في تجديد الإقامة

صورة شخصية للراغب في تجديد الإقامة

أما بالنسبة لتجديد الإقامة لموظفي القطاع الخاص، فيجب على الشركة الكفيلة تقديم الوثائق الإضافية وهي كالآتي:

نسخة من بطاقة المنشأة سارية المفعول

نسخة من الرخصة التجارية للمنشأة سارية المفعول

نسخة من بطاقة العمل للمكفول، مجددة حسب الأصول

نسخة من إيصال تجديد بطاقة العمل لمن هم 60 عاماً فما فوق.

أما بالنسبة لأفراد أسر المكفولين مثل الزوج أو الزوجة، الأشقاء يجب تقديم الوثائق الآتية عند التجديد:

نسخة من عقد عمل الزوج أو الزوجة، أو من عقد الشركة إن كان الكفيل مستثمراً، أو صاحب عمل.

شهادة راتب من صاحب العمل تبين الراتب الشهري للموظف.

شهادة زواج رسمية ومعتمدة، إن كانت الكفالة للزوجة.

عقد إيجار سكني مُسجل للكفيل.

أحدث فاتورة لخدمة المياه والكهرباء للعقار السكني للكفيل.