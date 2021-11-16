أسعار الإقامة في الفنادق السياحية بعد تعديلها.. 40 دولارا للخمس نجوم

زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، عن أسعار الإقامة في الفنادق السياحية، بعد بدء القطاع السياحي والفندقي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، في تنفيذ وتطبيق قرار وزارة السياحة والآثار المصرية، بتعديل أسعار الإقامة الجديدة للأجانب حسب فئة كل فندق، وذلك لوقف ظاهرة «حرق الأسعار بين الفنادق والشركات»، الذي تسبب في ضرر كبير للقطاع السياحي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للجمهور من القراء والمتابعين على مدار اليوم، أسعار الإقامة في الفنادق السياحية بعد بدء تطبيق قرار وزارة السياحة والآثار لأسعار الإقامة الجديدة للأجانب حسب فئة كل فندق، منذ 1 نوفمبر الجاري، في التقرير التالي:

أسعار الإقامة في الفنادق السياحية

وبحسب قرار وزارة السياحة والآثار، الذي حدد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بأي من أنواعها للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، جاءت كالآتي:

الفنادق الخمس نجوم يكون سعر إقامة الفرد لليلة واحدة، نحو 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

الفنادق الأربع نجوم، سعر إقامة الفرد لليلة واحدة نحو 28 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها.

رفع مستوى الخدمات المقدمة للسياح

ويساهم تحديد أسعار الإقامة بالفنادق السياحية، في ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسائحين، خاصة أن بعض الفنادق كانت تعتمد سعر إقامة الفرد لليلة بنحو 12 دولارا فقط، ما تسبب في سوء الخدمة المقدمة للسياح، كما أن تطبيق قرار الحد الأدنى للإقامة يعيد تصنيف منطقة البحر الأحمر كواحدة من مناطق الجذب السياحي ذات المستوى المرتفع.

وبحسب بيانات وزارة السياحة المصرية، يتم إيفاد مجموعة من لجان التفتيش التي تمر على الفنادق لمتابعة تطبيق هذا القرار ضمن جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري، ومستوى جودة الخدمات وعدم حرق الأسعار التي تدنت بفنادق الغردقة لنحو 12 دولارا للغرفة، وأدى ذلك لسوء المنتج السياحي المقدم.