مصرع طفل سقط من أعلى سيارة ربع نقل بطريق بحر البقر في بورسعيد 

لقى طفل مصرعه مساء اليوم، إثر سقوطه من على سيارة ربع نقل بطريق بحر البقر جنوب بورسعيد، بسبب السرعة الزائدة، وكان الطفل يجلس في صندوق السيارة.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطار بمصرع طفل في بحر البقر

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة، يفيد بوصول الطفل محمد أسامة محمد كامل 7 سنوات، مصاب، إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وتوفى الطفل أثناء تقديم الإسعافات الأولية له.

التحريات أظهرت السرعة الزائدة للسيارة سبب الحادث

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بقسم شرطة الزهور، بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد، أن الطفل كان يجلس داخل صندوق سيارة ربع نقل، وكانت السيارة تسير بسرعة زائدة على طريق بحر البقر، وخلال تفادي السيارة لمطب، ارتفعت السيارة في الهواء، وارتفع الطفل فسقط منها وارتطم على الأرض.

حبس سائق السيارة على ذمة التحقيقات

وأمر مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على جثة الطفل تحت تصرفها بمشرحة مستشفى الزهور، والتحفظ على سائق السيارة النقل وحبسه أربع أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن محافظة بورسعيد، شهدت اليوم مصرع رجل سقطت سيارته في المجري الملاحي لقناة السويس من جانب مرفق معديات بورسعيد، بجوار قسم شرطة مواني بورسعيد، وعلى الفور تمكن رجال الإنقاذ البحري من انتشال جثة قائد السيارة، ونقلها إلى مستشفى السلام بورسعيد، وقامت الرافعة عملاق بانتشال السيارة من المجرى الملاحي، ولم يؤثر الحادث على حركة المعديات أو الملاحة بالمجرى.