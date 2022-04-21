مصرع 3 أشخاص بينهم طفل دهسه جرار زراعي فى حوادث متفرقة بدمياط

شهدت مدينة دمياط مساء أمس الأربعاء، 3 حوادث متفرقة أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص بينهم طفل فى حادث دهس جرار بقرية السيالة التابعة لمركز دمياط.

وتلقى اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط إخطارًا بوفاة 3 أشخاص بينهما طفل في حوادث متفرقة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الوقائع.

مصرع شخص فى تصادم ميكروباص بتروسيكل

ولقى فتحي أحمد حماد 40 سنة، مقيم في مركز كفر البطيخ، مصرعه إثر إصابته في حادث تصادم ميكروباص بتروسيكل على طريق الدكتور على مشرفة بمنطقة منية دمياط، ووصل جثه هامدة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي.

وفاة شخص نتيجة توقف عضلة القلب

كما توفى طارق محمد حلمي 55 سنة، متأثرًا بارتفاع ضغط الدم وتوقف عضلة القلب بعد دخوله فى مشادة كلامية مع أحد الأشخاص، بعد تصادم سيارتيهما ببعضهما البعض فى ميدان الساعة وسط مدينة دمياط، إذ سقط مغشيا عليه، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة ووصل جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى التخصصي.

جرار زراعى يدهس طفلًا

كما لقى الطفل يس محمد حسانين 12 سنة، مصرعه بعد أن دهسه جرار زراعي محمل بالأثاث بقرية السيالة التابعة لمركز دمياط، وصل جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي، وتم إلقاء القبض على سائق الجرار .

وفي سياق متصل لقى ثلاثة أشقاء من قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، مصرعهم إثر حادث تصادم بطريق القنطرة / الإسماعيلية مساء الأربعاء، والمتوفين هم: محمود أحمد عثمان وآية أحمد عثمان وألاء أحمد عثمان.